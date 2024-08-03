Госкомиссия по делам пленных и пропавших без вести обратилась к населению

Госкомиссия Азербайджана по делам пленных и пропавших без вести граждан обратилась к населению, сообщает Day.Az.

Как отмечается, после исторической победы в Отечественной войне анализ многочисленных обращений, поступивших в Государственную комиссию Азербайджана по делам пленных и пропавших без вести граждан и соответствующие государственные структуры в связи с пленными и пропавшими без вести, взятыми в заложники гражданами показывает, что ряд лиц, пропавших без вести в I Карабахской войне в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, не были внесены в соответствующие реестры.

"В качестве причины может быть указано, что в период после I Карабахской войны семьи некоторых пропавших без вести не обратились в Государственную комиссию для официальной регистрации своих родственников. По состоянию на 1 августа, в результате военной агрессии Армении против Азербайджана 3961 человек был зарегистрирован как пропавший без вести. Из них 3953 человека пропали без вести в Первой Карабахской войне и 8 человек пропали без вести во время Отечественной войны и в последующий период. Тот факт, что продолжают поступать обращения, дает основания полагать, что это не будет окончательной статистикой", - говорится в сообщении Госкомиссии.

Учитывая вышеизложенное, Госкомиссия просит семьи пропавших без вести лиц, не состоящих на учете и не предоставивших образцы ДНК для опознания своих родственников, а также граждан, располагающих информацией о пропавших без вести лицах, обратиться в рабочую группу в кратчайшие сроки и предоставить информацию о своих пропавших без вести родственниках и сдать образцы ДНК.

Адрес: город Баку, проспект Парламента, 14.

Горячая линия: 81-61

Тел: (012) 405-99-79

Факс: (012) 510-69-73

Электронная почта: [email protected]

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!