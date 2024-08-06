В Баку задержаны лица, избившие таксиста и угнавшие его машину

6 августа около 3 часов ночи в полицию поступила информация о том, что два человека, заказавших такси в пос. Шувелан Хазарского района, избили водителя, угрожали ему ножом, отобрали автомобиль марки Chevrolet и скрылись на нем с места происшествия.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в результате действий сотрудников полиции в Сабунчинском районе вместе с автомобилем были задержаны Али Кязымлы, 1987 г.р., и Шамиль Рзаев, 1994 г.р.

Расследование продолжается.

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