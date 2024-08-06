https://news.day.az/society/1680075.html В Баку задержаны лица, избившие таксиста и угнавшие его машину
В Баку задержаны лица, избившие таксиста и угнавшие его машину
6 августа около 3 часов ночи в полицию поступила информация о том, что два человека, заказавших такси в пос. Шувелан Хазарского района, избили водителя, угрожали ему ножом, отобрали автомобиль марки Chevrolet и скрылись на нем с места происшествия.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в результате действий сотрудников полиции в Сабунчинском районе вместе с автомобилем были задержаны Али Кязымлы, 1987 г.р., и Шамиль Рзаев, 1994 г.р.
Расследование продолжается.
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