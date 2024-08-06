Представляю азербайджанскую архитектуру в Японии

Учусь в докторантуре по архитектуре в качестве стипендиата правительства Японии и представляю в этой стране азербайджанскую архитектуру.

Как передает Day.Az, об этом в интервью корреспонденту Trend сказала участница V летнего лагеря диаспорской молодежи "Молодежь за "зеленый" мир" Ляман Тарвердиева.

Она отметила, что с этого года является членом японского Союза архитекторов, а также членом Общества дизайнеров в Японии.

"Мои исследования посвящены символическому языку в памятниках традиционной архитектуры. В частности, половина моего исследования - это архитектура гробниц, которая относится к азербайджанской архитектуре. Сегодня я провожу исследования, которые не проводились ранее в отношении символического языка в архитектуре гробниц. В связи с этим я считаюсь ученым, впервые в этом аспекте представившим азербайджанскую архитектуру в Японии", - сказала Тарвердиева.

Участница V летнего лагеря диаспорской молодежи также сказала, что за период пребывания в Карабахе стала свидетелем проведения масштабных работ по реконструкции и восстановлению.

Отметим, что с 1 по 7 августа 2024 года на древней азербайджанской земле - в Лачине проводится V летний лагерь диаспорской молодежи "Молодежь за "зеленый" мир" организованный Государственным комитетом по работе с диаспорой совместно с Фондом Гейдара Алиева.

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