Останки азербайджанского военнослужащего, пропавшего без вести два года назад в Лачине, переданы его семье

Останки одного из двоих военнослужащих, пропавших без вести во время несения службы два года назад из-за неблагоприятных погодных условий на территории Лачинского района, переданы его семье.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, останки солдата Мамедова Фарида Аждар оглу были доставлены в село Орта Гервенд Агдамского района, где он родился и вырос.

Церемония прощания с шехидом состоится 8 августа в поселке Гузанлы Агдамского района. Он будет похоронен в Аллее шехидов в поселке Гузанлы.

Отметим, что в результате поисковых работ, проведенных соответствующими государственными структурами, представленными в Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, 3 июля 2024 года на территории Юзбулаг в поселке Истису Кяльбаджарского района были обнаружены и изъяты останки, предположительно, принадлежащие двоим военнослужащим армии Азербайджана.

В результате экспертиз, проведенных Объединением судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения Азербайджана и Центром генетических исследований Главного военно-медицинского управления Службы государственной безопасности Азербайджана, было установлено, что останки принадлежат солдатам армии Азербайджана - Мамедову Фариду Аждар оглу (25.05.2003 г.р.) и Абдуллаеву Фирдовси Маис оглу (09.02.2003 г.р.), которые пропали без вести 3 марта 2022 года в Лачинском районе, заблудившись из-за внезапного изменения погодных условий и метели в высокогорной местности со сложным рельефом.

Проведенными комплексными следственными мероприятиями, судебно-медицинскими и криминалистическими исследованиями было установлено, что данные военнослужащие пропали без вести 3 марта 2022 года в Лачинском районе вследствие внезапной смены погодных условий и метели в высокогорной и труднопроходимой местности и погибли, замерзнув в результате длительного пребывания в условиях низких температур.

5 августа 2024 года на встрече в Государственной комиссии родственникам пропавших без вести военнослужащих было сообщено об обнаружении останков солдат.

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