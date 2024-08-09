В центральной улице Баку проводятся ремонтные работы

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) проводит ремонтные работы на улице 28 Мая в Насиминском районе столицы, на участке от улицы Ковкаб Сафаралиевой до улицы Рашида Бейбутова.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ГААДА, в настоящее время на указанном участке выполняются работы по фрезерованию дорожного полотна. После этого будет уложено новое асфальтобетонное покрытие.

"Согласно требованиям "Строительных норм и правил", в завершение ремонта будут выполнены работы по подъему смотровых люков подземных коммуникаций до проектной высоты и нанесению горизонтальной дорожной разметки", - говорится в информации.

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