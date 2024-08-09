Жители Физули обнаружили в Ходжавенде противотанковую мину

Члены семьи Джафаровых, которые в рамках программы "Великое возвращение" были переселены в этом году в город Физули, обнаружили противотанковую мину на обочине автодороги возле села Азых Ходжавендского района, куда отправились вместе с близкими родственниками, и сразу же сообщили об этом в соответствующие структуры. Прибывшие вскоре на место происшествия сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обезвредили две противотанковые мины.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, именно просветительские мероприятия, связанные с минной безопасностью, позволили предотвратить возможную трагедию для членов семьи Джафаровых.

Так, в продолжение многочисленных мероприятий, проводимых по указанию Президента Азербайджанской Республики с целью обеспечения безопасности населения, возвращающегося на освобожденные от оккупации территории, в рамках сотрудничества Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и Азербайджанского общества Красного Полумесяца (AОКП) при поддержке Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах семьи вынужденных переселенцев, переселенных в город Физули, были привлечены к просветительским тренингам по минной безопасности.

В июле-августе текущего года в городе Физули к просветительским мероприятиям, связанным с минной угрозой, было привлечено более 1100 жителей. В целом же тренинги охватили более 20 тысяч вынужденных переселенцев.

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