АМИ Trend – в четверке самых авторитетных медиа-ресурсов Европы в 2024 году

АМИ Trend занимает четвертое место в рейтинге самых авторитетных медиа-ресурсов в Европе, свидетельствуют данные рейтинга, подготовленного одним из ведущих мировых сервисов мониторинга новостей Feedspot.

По данным отчета "Top 25 European News Websites in 2024" за август 2024 года, опубликованном Feedspot, АМИ Trend входит в четверку лучших информационных ресурсов на европейском рынке. Наравне с Trend, в четверку лучших вошли также такие влиятельные издания, как Euronews, European Newsroom и POLITICO Europe.

В предыдущей версии рейтинга за май этого года АМИ Trend занимало третье место среди лучших информагентств Европы.

При составлении рейтинга Feedspot учитывает актуальность материалов, публикуемых СМИ, авторитетность издания, количество подписчиков и размер аудитории читателей. Над составлением рейтинга работает команда из нескольких десятков экспертов в области СМИ, технологий и др.

В ТОП-10 рейтинга Feedspot входят также EU Reporter, DW, France 24 Europe, Euractiv, EUobserver, AP News Europe.

С полной версией рейтинга можно ознакомиться по этой ссылке.