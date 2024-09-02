Сколько нелегальных мигрантов задержано за месяц?

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Управления по борьбе с незаконной миграцией Главного управления паспортов, регистрации и миграции МВД Азербайджана, в августе за нарушение миграционного законодательства были задержаны 94 иностранных гражданина.

Как сообщает в понедельник Day.Az, информацию об этом распространило МВД Азербайджана.

"Установлено, что некоторые из задержанных не только проживают без регистрации, но и занимаются незаконной трудовой деятельностью. Было выявлено, что этим иностранцам лицами, проживающими в странах, откуда они родом, в обмен на деньги было обещано обеспечить нелегальный проезд через Азербайджан в страны Европы. В связи с данными случаями, в соответствии с Кодексом об административных проступках, составлены протоколы", - говорится в сообщении МВД.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!