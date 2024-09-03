Спецоперация против наркогруппировки

Главное управление по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел (МВД) провело операцию, в результате которой из оборота изъято 38 кг наркотиков, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что в ходе операций были задержаны члены организованной группы, ранее неоднократно судимые Эльчин Гамзаев, Гусейн Фатуллаев и их знакомый Сейфат Панахов.

По информации, у них было обнаружено 38 кг марихуаны и опиума:

"Задержанные приобрели наркотики у граждан Ирана, личности которых устанавливаются следствием, с целью сбыта, а также доставки по разным адресам в обмен на денежное вознаграждение. По фактам возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Решением суда в отношении задержанных лиц избрана мера пресечения в виде ареста. Продолжаются оперативные мероприятия по задержанию других членов организованной группы".

Недавно в Хачмазе были проведены операции против лиц, занимающихся культивацией наркотических средств и незаконно хранящих огнестрельное оружие и боеприпасы.

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