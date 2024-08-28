Спецоперация в Хачмазе - изъяты оружие и сотни кустов конопли
В Хачмазе проведены операции против лиц, занимающихся культивацией наркотических средств и незаконно хранящих огнестрельное оружие и боеприпасы.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Отмечается, что в ходе операций были задержаны жители района Фаиг Джамилов, Фарид Исаев и Эмин Велибеков.
У задержанных было обнаружено 355 кустов конопли общим весом 379 кг.
Также в ходе проведенных мероприятий был задержан житель района Равид Агакишиев. У него были обнаружены и изъяты два пистолета, один магазин и семь патронов.
По фактам возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.
Отметим, что недавно в Азербайджане на пляже нашли 16 кг наркотиков.
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