https://news.day.az/society/1684476.html В Азербайджане на пляже нашли 16 кг наркотиков
В Азербайджане на пляже нашли 16 кг наркотиков
Предотвращена контрабанда наркотиков на территорию Азербайджана.
Как сообщили Day.Az в пресс-центре Государственной пограничной службы, в результате проведенных мероприятий на территории поселка Яшма Хызинского района на берегу моря был обнаружен пакет с наркотиками.
При осмотре было обнаружено и изъято 16 килограммов 25 граммов наркотических средств (героин, метамфетамин).
Предположительно, пакет был сброшен в море организованной группой контрабандистов по время оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 25 июня 2024 года. Ведется расследование.
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