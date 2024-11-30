https://news.day.az/society/1711806.html В Баку авария Porsche и Fiat привела к пожару В Баку произошло ДТП с возгоранием. Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, инцидент случился в Хазарском районе, где столкнулись автомобили марок Porsche и Fiat. В результате аварии загорелись легко воспламеняющиеся части Fiat. Пожар был оперативно ликвидирован прибывшим на место пожарным расчетом.
В Баку авария Porsche и Fiat привела к пожару
В Баку произошло ДТП с возгоранием.
Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, инцидент случился в Хазарском районе, где столкнулись автомобили марок Porsche и Fiat. В результате аварии загорелись легко воспламеняющиеся части Fiat. Пожар был оперативно ликвидирован прибывшим на место пожарным расчетом.
Газопровод, расположенный поблизости, а также прилегающие территории были успешно защищены от огня.
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