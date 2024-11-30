В Баку авария Porsche и Fiat привела к пожару

В Баку произошло ДТП с возгоранием.

Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, инцидент случился в Хазарском районе, где столкнулись автомобили марок Porsche и Fiat. В результате аварии загорелись легко воспламеняющиеся части Fiat. Пожар был оперативно ликвидирован прибывшим на место пожарным расчетом.

Газопровод, расположенный поблизости, а также прилегающие территории были успешно защищены от огня.