В Агдере произошло ДТП

В Агдеринском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате опрокидывания легкового автомобиля марки Mitsubishi погибли 4 человека, еще один получил тяжелые травмы.

В ДТП погибли Керимов Асаф Рагуф оглу, Мамедов Самир Матлаб оглу, Гасанов Муталиб Тельман оглу, Алханов Сардар Имран оглу.

Зульфугаров Илькин Гурбан оглу в тяжелом состоянии доставлен в центральную районную больницу барды.

По данному факту проводится расследование.