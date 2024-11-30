https://news.day.az/society/1711848.html В Агдере произошло ДТП - ИМЕНА погибших и пострадавших В Агдеринском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате опрокидывания легкового автомобиля марки Mitsubishi погибли 4 человека, еще один получил тяжелые травмы.
В Агдере произошло ДТП - ИМЕНА погибших и пострадавших
В Агдеринском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате опрокидывания легкового автомобиля марки Mitsubishi погибли 4 человека, еще один получил тяжелые травмы.
В ДТП погибли Керимов Асаф Рагуф оглу, Мамедов Самир Матлаб оглу, Гасанов Муталиб Тельман оглу, Алханов Сардар Имран оглу.
Зульфугаров Илькин Гурбан оглу в тяжелом состоянии доставлен в центральную районную больницу барды.
По данному факту проводится расследование.
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