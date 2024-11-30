https://news.day.az/society/1711848.html

В Агдере произошло ДТП - ИМЕНА погибших и пострадавших

В Агдеринском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате опрокидывания легкового автомобиля марки Mitsubishi погибли 4 человека, еще один получил тяжелые травмы.