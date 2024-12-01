https://news.day.az/society/1711911.html

В некоторых частях Наримановского района не будет газа

2 декабря в Наримановском районе Баку частично будет приостановлена подача газа. Об этом Day.Az сообщили в ПО "Азеригаз". На время ремонтно-восстановительных работ 2 декабря с 10:00 будет временно прекращено газоснабжение на улицах И.Гасаноглу, Тебриз и К. Рагимова.