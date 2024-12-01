В ряде районов идут дожди и наблюдается туман

По состоянию на 15:00 1 декабря в Баку и нескольких районах Азербайджана наблюдается дождливая погода.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, кратковременные дожди прошли в Баку и на некоторых территориях Абшеронского полуострова, а также в Гяндже, Шеки, Огузе, Габале, Бейлагане, Имишли, Сабирабаде, Билясуваре, Ярдымлы, Лерике, Лянкаране и Астаре.

Туман был зафиксирован в Гяндже, Нафталане, Шамкире, Балакене, Шеки, Огузе, Габале, Шамахы, Гобустане, Гусаре, Хачмазе, Сабирабаде, Тертере, Евлахе, Гёйчае, Бейлагане, Астаре и Агдаме.

Температура воздуха составила 9°C в Баку и на Абшеронском полуострове, 5°C в Нахчыванской АР, 10°C в равнинных районах и 1°C в горных районах.