Государственная миграционная служба обратилась к иностранцам и лицам без гражданства

Иностранцы, прибывшие в Азербайджан после регистрации в соответствии с Рамочной конвенцией ООН об изменении климата (РКИК ООН) с визой COP29 или без визы, должны обратиться в Государственную миграционную службу для продления срока временного пребывания, если им необходимо остаться в стране дольше установленного законом срока.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации, распространенной Службой.

В случаях, предусмотренных ст. 40 Миграционного кодекса Азербайджана (например, для выполнения службы, срочного лечения и т.п.), срок временного пребывания может быть продлен до 60 дней. В этом случае иностранцы и лица без гражданства могут подать заявку через онлайн-услугу на https://eservice.migration.gov.az/public/create-mom-application или обратиться к сотрудникам миграционной службы в Центрах "Служба ASAN".

Проживание в стране без документов, подтверждающих право на пребывание, влечет за собой административную ответственность.

Для получения дополнительной информации можно обратиться в колл-центр Государственной миграционной службы по номеру (012) 919, в профили службы в соцсетях (Facebook, Instagram) или по электронной почте [email protected].