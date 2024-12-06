В Гражданский кодекс Азербайджана внесут изменения о правах личности

В Гражданский кодекс Азербайджана будет добавлена новая глава о правах личности.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом заявил исполнительный директор Центра правовой экспертизы и законодательных инициатив Самир Махмудов за круглым столом по обсуждению проекта Научно-практического комментария к закону "Об обеспечении прав и свобод лиц, содержащихся в местах лишения свободы".

Обсуждения проходили в Институте права и прав человека.

С.Махмудов отметил, что этот документ представляет собой пояснительную концепцию.

"В то же время Центром был подготовлен проект Научно-практического комментария к закону "Об обеспечении прав и свобод лиц, содержащихся в местах лишения свободы". Институт права и прав человека также внес большой вклад в разработку этого документа", - добавил он.