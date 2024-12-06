В области прав человека всегда существует потребность в совершенствовании, отметил председатель правления Института права и прав человека Мухаммед Гулузаде.

Как сообщает Day.Az, он выступил на круглом столе, посвященном обсуждению проекта научно-практического комментария к закону об "Обеспечении прав и свобод лиц, содержащихся в местах лишения свободы". Гулузаде подчеркнул, что в проекте представлены предложения, касающиеся ряда важных аспектов, включая права лиц, арестованных на три месяца в административном порядке.

"Кроме того, права и обязанности арестованных в процессе экстрадиции не отражены в действующем законодательстве. Также в законе не урегулирован вопрос участия осужденных в похоронах близких родственников", - отметил председатель. Он добавил, что особое внимание уделено и правам детей, которые в женских тюрьмах до 3 лет живут с матерями. Вопрос, должны ли такие дети жить с другими родственниками, например, с бабушкой или дедушкой, также нуждается в законодательном урегулировании. Все эти предложения нашли отражение в подготовленном комментарии.