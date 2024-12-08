Как предотвратить частые ДТП на центральной улице Баку?

На улице Тебриз в Наримановском районе Баку регулярно происходят дорожно-транспортные происшествия, что связано с отсутствием пешеходного перехода и светофора.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на xezerxeber.az, местные жители утверждают, что такие инциденты стали привычным явлением на этом участке дороги.

Очевидцы прислали видеозапись с места происшествия, на которой запечатлен момент, когда автомобиль сбивает ребенка, пытавшегося перейти дорогу. Это происшествие вновь привлекло внимание к проблеме безопасности на этой улице.

Местные жители настаивают на необходимости установки пешеходного перехода, чтобы предотвратить дальнейшие трагические случаи. Они также требуют установки светофора, чтобы повысить безопасность дорожного движения в этом районе.

В Агентстве наземного транспорта Азербайджана пообещали провести осмотр территории и оценку ситуации, с целью выявления возможных решений проблемы.