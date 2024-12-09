https://news.day.az/society/1713916.html Изменены правила продления временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства В решение о сроке временного пребывания иностранцев в Азербайджане вносится изменение В Азербайджане изменили правила продления временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства
Изменены правила продления временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства
В решение о продлении временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Азербайджане вносится изменение.
Это нашло отражение в ряде законопроектов, которые обсуждались на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике, сообщает Day.Az.
Так, информация, указанная в решении о продлении срока временного пребывания в Азербайджане, может быть представлена (получена) через информационную систему "электронного правительства".
Представление данных, указанных в настоящем решении, через информационную систему "электронного правительства", приравнивается к представлению данного решения.
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