Азербайджан внедряет систему для учета доходов муниципалитетов

В Азербайджане доходы и расходы муниципального бюджета будут отражаться в информационной системе органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципальных образований.

Как сообщает во вторник Day.Az, вопрос об этом нашел отражение в законопроекте Азербайджанской Республики "О внесении изменений в закон "Об основах финансирования муниципалитетов", который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно проекту, расходы муниципального бюджета осуществляются через данную информационную систему, а соответствующие платежи будут обеспечиваться через поставщиков платежных услуг.

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.