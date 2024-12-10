Азербайджан внедряет систему для учета доходов муниципалитетов
В Азербайджане доходы и расходы муниципального бюджета будут отражаться в информационной системе органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципальных образований.
Как сообщает во вторник Day.Az, вопрос об этом нашел отражение в законопроекте Азербайджанской Республики "О внесении изменений в закон "Об основах финансирования муниципалитетов", который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Согласно проекту, расходы муниципального бюджета осуществляются через данную информационную систему, а соответствующие платежи будут обеспечиваться через поставщиков платежных услуг.
После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.
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