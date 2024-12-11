На ряде улиц Баку будет изменено движение

Управление государственной дорожной полиции города Баку обратилось к участникам движения.

Как сообщили Day.Az в Управлении, в обращении говорится, что в связи с днем памяти Общенационального лидера в Баку будет изменено движение на ряде улиц и проспектов, движение будет ограничено и перенаправлено.

12 декабря с 08:00 до окончания мероприятия движение автомобилей на улицах, пересекающихся и прилегающих к проспекту Парламента, будет полностью ограничено.

Движение всех транспортных средств будет ограничено и перенаправлено от пересечения ул. Микаила Мушфига с просп. Гусейна Джавида, от пересечения круга Микаила Мушфига с просп. Метбуат, по ул. Мехти Гусейна, от здания Телетеатра, от пересечения ул. Иззета Набиева и Аббасгулу Аббасзаде (сзади административного здания Милли Меджлиса) в направлении проспекта Парламента и Аллеи почетного захоронения.

Недавно Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям с напоминанием о необходимости поддерживать чистоту государственных регистрационных номеров автомобилей.