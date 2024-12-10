Полиция предупредила водителей

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям с напоминанием о необходимости поддерживать чистоту государственных регистрационных номеров автомобилей.

Как сообщает Day.Az, в заявлении подчеркивается, что согласно законодательству, регистрационные номера транспортных средств должны быть четко видимыми, что возможно только при их чистоте.

"Невыполнение этой обязанности считается нарушением правил эксплуатации автомобиля и влечет административную ответственность.

В связи с дождливой погодой, наблюдаемой в последние дни, водителям следует уделять повышенное внимание чистоте регистрационных номеров. К сожалению, некоторые водители злоупотребляют погодными условиями, игнорируя чистоту номеров, а иногда даже намеренно загрязняя их, что может привести к неприятным последствиям.

Поддерживая чистоту регистрационных номеров, мы не только выполняем свои обязательства, но и способствуем повышению дисциплины среди водителей в нашей стране", - говорится в сообщении.