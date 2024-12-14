https://news.day.az/society/1715371.html На автомагистрали Баку-Шамахы затруднено движение - ВИДЕО На автодороге Баку-Шамахы гололед, движение транспортных средств затруднено. Как сообщает Day.Az, информацию распространила Шекинская региональная группа пресс-службы МВД. На место привлечены сотрудники ДПС и других надлежащих структур.
На автомагистрали Баку-Шамахы затруднено движение - ВИДЕО
На автодороге Баку-Шамахы гололед, движение транспортных средств затруднено.
Как сообщает Day.Az, информацию распространила Шекинская региональная группа пресс-службы МВД.
На место привлечены сотрудники ДПС и других надлежащих структур. Благодаря оперативным мерам движение возобновлено: "Учитывая метеорологические условия, водителям рекомендуется до выезда на дорогу обращать внимание на исправность транспортных средств, выбирать скорость движения в соответствии с погодными условиями".
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