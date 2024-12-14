На автомагистрали Баку-Шамахы затруднено движение

На автодороге Баку-Шамахы гололед, движение транспортных средств затруднено.

Как сообщает Day.Az, информацию распространила Шекинская региональная группа пресс-службы МВД.

На место привлечены сотрудники ДПС и других надлежащих структур. Благодаря оперативным мерам движение возобновлено: "Учитывая метеорологические условия, водителям рекомендуется до выезда на дорогу обращать внимание на исправность транспортных средств, выбирать скорость движения в соответствии с погодными условиями".