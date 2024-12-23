Порядок списания алиментной задолженности в Азербайджане

Верховный суд Азербайджанской Республики принял решение, устанавливающее единую судебную практику по вопросам искового производства, касающегося требования о списании алиментной задолженности.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба государственного органа.

В данном случае истец подал иск с просьбой освободить его от уплаты алиментов за период с августа по декабрь 2022 года и списать задолженность, образовавшуюся за этот период. Истец обосновал свой запрос тем, что в указанные месяцы он обеспечивал материальные потребности своих детей, и, следовательно, задолженность за этот период не должна быть начислена повторно.

Суд первой инстанции рассмотрел дело и вынес решение, однако Апелляционный суд отменил его, прекратив производство по делу на основании статьи 261.0.1 Гражданского процессуального кодекса. Апелляционный суд указал, что иск о полном или частичном списании алиментной задолженности может рассматриваться в рамках соответствующего производства. Однако следует учесть, что согласно законодательству, требование о списании долга возможно лишь в случае болезни, тяжелого материального положения или других уважительных причин, по которым человек не может платить алименты. В данном случае истец не представил доказательства, подтверждающие наличие таких уважительных причин.

По мнению Апелляционного суда, истец, утверждая, что понес значительные расходы на содержание детей и семьи в период с 12 августа по 20 декабря 2022 года, должен обратиться к судебному исполнителю и предоставить соответствующие доказательства. В случае несогласия с решением судебного исполнителя относительно алиментной задолженности, истец может подать жалобу в установленном порядке.

Верховный суд поддержал позицию Апелляционного суда, признал ее обоснованной и законной. В соответствии с статьей 106.5 Семейного кодекса, стороны могут обжаловать действия судебного исполнителя по поводу задолженности по алиментам в суде.

В данном случае основание требования о списании долга не связано с уважительными причинами неуплаты алиментов. Истец обосновал свою просьбу тем, что алименты за август-декабрь 2022 года были фактически уплачены, и задолженность должна быть списана. Однако должник, не согласный с размером задолженности, определенным судебным исполнителем, может оспорить это в суде. Законодательство предусматривает возможность подачи жалобы на действия судебного исполнителя, что исключает возможность рассмотрения данного вопроса в рамках искового производства.

Согласно статье 261.0.1 Гражданского процессуального кодекса, если дело не подлежит рассмотрению в суде или в порядке гражданского судопроизводства, судья прекращает производство по делу.