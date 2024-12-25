Место крушения самолета AZAL

Источник: Агентство международной информации Trend

Как сообщалось, выполнявший рейс Баку-Грозный пассажирский самолет, принадлежащий ЗАО "Азербайджанские авиалинии", потерпел крушение недалеко от города Актау в Казахстане.

По предварительным данным, на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный и потерпевшего крушение вблизи Актау, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа, всего 67 человек.

На борту потерпевшего крушение самолета находились 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 граждан Кыргызстана, 16 граждан России.

Day.Az со ссылкой на Trend предлагает видеорепортаж с места происшествия: