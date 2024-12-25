AZAL приостановил рейсы по маршрутам Баку-Грозный-Баку и Баку-Махачкала-Баку

Выполнение рейсов авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршрутам Баку-Грозный-Баку и Баку-Махачкала-Баку приостановлено до завершения расследования, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Azerbaijan Airlines.

"Полеты по остальным направлениям AZAL осуществляются согласно штатному расписанию", - говорится в сообщении авиакомпании.