https://news.day.az/society/1721103.html В Физули построят новые жилые кварталы В городе Физули стартуют определенные работы по строительству новых жилых кварталов для бывших вынужденных переселенцев по второй фазе. Как сообщает во вторник Day.Az, в рамках проекта строительства средней плотности и многофункциональной зоны, среднеэтажных жилых кварталов в городе будут проведены работы по сносу.
В Физули построят новые жилые кварталы
В городе Физули стартуют определенные работы по строительству новых жилых кварталов для бывших вынужденных переселенцев по второй фазе.
Как сообщает во вторник Day.Az, в рамках проекта строительства средней плотности и многофункциональной зоны, среднеэтажных жилых кварталов в городе будут проведены работы по сносу.
Согласно информации, в связи с этим Служба восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах завершила подготовительные работы.
Недавно сообщалось, что в Карабахе запустят масштабную программу по строительству 38 автодорог.
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