В Физули построят новые жилые кварталы

В городе Физули стартуют определенные работы по строительству новых жилых кварталов для бывших вынужденных переселенцев по второй фазе.

Как сообщает во вторник Day.Az, в рамках проекта строительства средней плотности и многофункциональной зоны, среднеэтажных жилых кварталов в городе будут проведены работы по сносу.

Согласно информации, в связи с этим Служба восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах завершила подготовительные работы.

Недавно сообщалось, что в Карабахе запустят масштабную программу по строительству 38 автодорог.