В Азербайджане установят "умные" датчики для сейсмической безопасности

В рамках масштабного исследования, проводимого Центром сейсмологических исследований Азербайджанского университета архитектуры и строительства (АзУАС), в различных зданиях по всей стране, включая Баку, будут установлены специальные датчики.

Как передает Day.Az со ссылкой на XəzərXəbər, об этом заявил доктор технических наук, профессор кафедры механики, директор Научно-исследовательского центра сейсмостойкой инженерии АзУАС Азер Гасымзаде.

По его словам, эти "умные" устройства помогут в реальном времени мониторить состояние несущих конструкций и своевременно выявлять отклонения от проектных норм.

"Круглосуточное наблюдение позволит заблаговременно выявлять потенциальные риски и предотвращать возможные проблемы. В рамках проекта мы будем измерять реакцию ключевых зданий на сейсмическую активность и проверять, соответствует ли она проектным стандартам. Это поможет продлить срок службы жилья и снизить страховые платежи", - отметил А.Гасымзаде.

Профессор добавил, что работы по внедрению новой системы уже начались, а в ближайшее время планируется провести встречи с представителями профильных ведомств для обсуждения всех аспектов проекта.

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