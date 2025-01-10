Сколько автобусов в Баку, подключенных к системе безналичных платежей?

В настоящее время количество автобусов, подключенных к системе безналичной оплаты в городе Баку доведен до 2000 единиц, в 2022 году это число составляло около 1000 единиц, а в 2023 году - 1400 единиц.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции сказал председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана Анар Рзаев.

Он отметил, что в 2024 году 77,5 процента платежей, совершенных 476 миллионами пассажиров в Баку, были произведены в безналичной форме, и по сравнению с 2023 годом наблюдается рост безналичных платежей на 17 процентов.

"Установлено 79 новых автобусных остановок, на 150 остановочных пунктах установлены информационные щиты для информирования пассажиров", - добавил председатель.

Отметим, что в 2024 году по городу Баку было перевезено 476 миллионов пассажиров, что на 28 миллионов больше по сравнению с 2023 годом. На 11 автобусных маршрутах было обновлено 154 автобуса. Также созданы два новых маршрута, на которых работают совершенно новые автобусы.

Кроме того, были отремонтированы и возвращены на маршрутные линии 200 автобусов, 165 электрических автобусов начали обслуживать пассажиров. Частные перевозчики завезли 60 новых автобусов, часть из которых уже введена в эксплуатацию. Ожидается, что в 2025 году частные перевозчики доставят более ста автобусов.

Ранее мы сообщали, что количество автобусов в городе Баку планируется довести до 2800 единиц.