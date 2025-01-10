Где в Баку могут появиться трамваи? - предварительный маршрут
Определены районы Баку, где функционирование трамваев может быть эффективно.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции сказал председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана Анар Рзаев.
"Мы провели исследование и определили участки, где прокладка трамвайных линий в столице может быть полезной.
Трамвай может курсировать от поселка Мехдиабад до проспекта Азадлыг, через поселок Бинагади до станции метро "28 Мая".
Кроме того, в связи с развитием новых населенных пунктов в направлении "Seabreeze", трамвай может быть эффективен и в этом направлении", - добавил А. Рзаев.
Ранее мы сообщали, что в 2025 году в Азербайджане планируется ввести в эксплуатацию 20 новых вагонов метро.
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