Где в Баку могут появиться трамваи?

Определены районы Баку, где функционирование трамваев может быть эффективно.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции сказал председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана Анар Рзаев.

"Мы провели исследование и определили участки, где прокладка трамвайных линий в столице может быть полезной.

Трамвай может курсировать от поселка Мехдиабад до проспекта Азадлыг, через поселок Бинагади до станции метро "28 Мая".

Кроме того, в связи с развитием новых населенных пунктов в направлении "Seabreeze", трамвай может быть эффективен и в этом направлении", - добавил А. Рзаев.

Ранее мы сообщали, что в 2025 году в Азербайджане планируется ввести в эксплуатацию 20 новых вагонов метро.