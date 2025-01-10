https://news.day.az/society/1721833.html В бакинском метро запустят новые вагоны В 2025 году в Азербайджане планируется ввести в эксплуатацию 20 новых вагонов метро. Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной мероприятиям в сфере транспорта в 2024 году и планам на 2025 год, заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумбатов.
В бакинском метро запустят новые вагоны
В 2025 году в Азербайджане планируется ввести в эксплуатацию 20 новых вагонов метро.
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной мероприятиям в сфере транспорта в 2024 году и планам на 2025 год, заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумбатов.
Он отметил, что в прошлом году количество пассажиров, перевезенных метро, составило 230 миллионов человек.
"Это близко к рекордному показателю пассажироперевозок в метро", - подчеркнул он.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре