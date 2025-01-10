В бакинском метро запустят новые вагоны

В 2025 году в Азербайджане планируется ввести в эксплуатацию 20 новых вагонов метро.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной мероприятиям в сфере транспорта в 2024 году и планам на 2025 год, заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумбатов.

Он отметил, что в прошлом году количество пассажиров, перевезенных метро, составило 230 миллионов человек.

"Это близко к рекордному показателю пассажироперевозок в метро", - подчеркнул он.

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