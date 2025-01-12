https://news.day.az/society/1722253.html

МЧС о трагическом инциденте в Сумгайыте

В городе Сумгайыт сгорели моторная часть и салон легкового автомобиля марки "KIA". Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на месте происшествия пожарные обнаружили обгоревшее тело одного человека. Тело передано по назначению. Остальная часть автомобиля была защищена от пожара. Пожар потушен.