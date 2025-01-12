https://news.day.az/society/1722253.html МЧС о трагическом инциденте в Сумгайыте В городе Сумгайыт сгорели моторная часть и салон легкового автомобиля марки "KIA". Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на месте происшествия пожарные обнаружили обгоревшее тело одного человека. Тело передано по назначению. Остальная часть автомобиля была защищена от пожара. Пожар потушен.
МЧС о трагическом инциденте в Сумгайыте
В городе Сумгайыт сгорели моторная часть и салон легкового автомобиля марки "KIA".
Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на месте происшествия пожарные обнаружили обгоревшее тело одного человека. Тело передано по назначению.
Остальная часть автомобиля была защищена от пожара. Пожар потушен.
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