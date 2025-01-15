Жителям Ходжалы вручили ключи от домов

15 января в город Ходжалы отправилась группа бывших вынужденных переселенцев, временно живших в различных городах и районах республики.

Как сообщает Day.Az, выехавших из Агдама бывших вынужденных переселенцев в родном краю встретили сотрудники Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

В присутствии представителей Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев им были вручены ключи от квартир, и семьи поселились в своих новых домах.

Исполнительный директор Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Ходжалинском и Агдеринском районах Тельман Керимли отметил, что в городе Ходжалы обеспечено постоянное проживание 46 семей.

"В домах, где более тридцати лет не было жизни, сейчас горит свет, слышится смех. На сегодня в городе Ходжалы обеспечено постоянное проживание 46 семей. С прошлого года началось переселение в село Баллыджа Ходжалинского района. Это уже третье переселение в данное село", - отметил он.

Процесс переселения в город Ханкенди, Ходжалинский и Агдеринский районы будет поэтапно продолжаться и в 2025 году.

Отметим, что на данном этапе в города Шуша и Ходжалы, село Баллыджа Ходжалинского района переселено в целом 28 семей - 135 человек.