Завод по производству напитков закрыт за нарушения

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели инспекцию на заводе по производству безалкогольных напитков, принадлежащем физическому лицу Рамину Османову и расположенному в селе Чайархы Гёйчайского района.

Как передает Day.Az, проверка выявила неудовлетворительное санитарно-техническое состояние предприятия и серьезные нарушения требований к пищевой безопасности при производстве.

Было обнаружено, что предприятие использовало пустые бутылки других брендов, собранные вручную, для розлива продукции кустарным методом, игнорируя санитарно-гигиенические нормы. Производимые напитки не проходили лабораторный контроль на соответствие стандартам качества и безопасности. Кроме того, в производстве применялись сиропы, тогда как на этикетках указывалось, что напитки изготовлены из натуральных фруктов.

В результате выявленных нарушений руководство завода было привлечено к административной ответственности. Пробы продукции направлены на лабораторное исследование, а деятельность предприятия временно приостановлена.