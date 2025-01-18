В Баку мужчина арестован в метро

Гражданин арестован за нарушение общественного порядка в бакинском метро.

Как сообщает Day.Az, на станции метро "Иншаатчылар" был задержан мужчина, беспокоивший пассажиров криком в вагоне.

Крикуна доставили в местное отделение полиции. Им оказался уроженец села Кебирли Тертерского района Т.Юсифов (1985 г.р., имя и фамилия условные), проживающий в Хазарском районе Баку.

В отношении нарушителя был составлен протокол по статьям 510 (мелкое хулиганство) и 535 (злостное неповиновение законному требованию работника полиции или военнослужащего) Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках и направлен на рассмотрение в Ясамальский районный суд.

Решением суда Т.Юсифову назначено наказание в виде административного ареста сроком на 30 суток.