https://news.day.az/society/1723900.html В Баку автомобиль врезался в магазин, продавцы получили тяжелые травмы - ФОТО В Сабаильском районе Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az, ДТП произошло на пересечении улиц Азиза Назарова и Джавида Ибрагимли. Так, водитель автомобиля марки "Мерседес" Латиф Гусейнов врезался в такси на перекрестке. Затем "Мерседес" врезался в телефонный магазин.
В Баку автомобиль врезался в магазин, продавцы получили тяжелые травмы - ФОТО
В Сабаильском районе Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az, ДТП произошло на пересечении улиц Азиза Назарова и Джавида Ибрагимли.
Так, водитель автомобиля марки "Мерседес" Латиф Гусейнов врезался в такси на перекрестке. Затем "Мерседес" врезался в телефонный магазин.
Два продавца в магазине получили переломы. Водитель и пассажир автомобиля также получили серьезные травмы и были госпитализированы в Клинический медицинский центр.
Факт расследуют сотрудники Сабаильского районного управления полиции.
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