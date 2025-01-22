Сироты в Азербайджане могут получить единовременное пособие

В Азербайджане меняется образовательное обеспечение детей, потерявших родителей, им будет выплачиваться единовременное пособие.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предложенной поправке к закону "О социальной защите детей, потерявших родителей и оставшихся без попечения родителей", которая обсуждалась сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей.

По действующему законодательству, детям, потерявшим родителей, оставшимся без родительского попечения, а также лицам из их числа при окончании общего, профессионального и среднего специального образования, высших учебных заведений в порядке, утвержденном соответствующим органом исполнительной власти, предоставляются сезонная одежда и обувь, а также единовременные денежные средства в размере не менее чем в два раза превышающем среднюю заработную плату по республике.

Согласно проекту, финансовое обеспечение будет предоставляться в установленной сумме в виде единовременного пособия. То есть, детям, потерявшим родителей и оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа при окончании общеобразовательных, профессиональных, средних специальных и высших учебных заведений соответствующим образовательным учреждением будет выплачиваться единовременное пособие в размере, определяемом органом (учреждением), установленным соответствующим органом исполнительной власти.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане назначено более 151 тысячи социальных пособий и стипендий.