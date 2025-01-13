В Азербайджане назначено более 151 тысячи социальных пособий и стипендий

За январь-декабрь 2024 года в Азербайджане в проактивном порядке было назначено более 151 тысячи социальных пособий и стипендий.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Государственного фонда социальной защиты населения (ГФСЗ) Азербайджана.

52,7 процента из них составляли мужчины, а 47,3 процента - женщины.