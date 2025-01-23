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На одной из бакинских дорог восстановлен прежний скоростной режим

На трассе Зыхский круг - Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку снова действует прежний скоростной режим. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом. Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az