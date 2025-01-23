В Хачмазе задержаны мошенники

Сотрудники полиции Хачмазского района задержали мужчину, который подозревается в мошенничестве в отношении 26 человек.

Как сообщает Day.Az, им оказался Ниджат Фарманзаде.

В ходе расследования установлено, что Фарманзаде звонил членам семей знакомых, утверждая, что их детям или близким срочно нужны деньги, и, злоупотребляя доверием, причинил ущерб пострадавшим на общую сумму 8613 манатов.

Кроме того, в ходе других мероприятий был задержан житель района Нурлан Байрамов, который, используя личные данные других людей без их ведома, оформлял онлайн-кредиты на их имя.

По обоим фактам ведётся расследование.