https://news.day.az/society/1724977.html Назначен новый председатель Координационного совета по борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма В Азербайджане назначен новый председатель Координационного совета по борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, финансированием терроризма, распространением оружия массового поражения и финансированием его распространения.
Назначен новый председатель Координационного совета по борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма
В Азербайджане назначен новый председатель Координационного совета по борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, финансированием терроризма, распространением оружия массового поражения и финансированием его распространения.
Как сообщает Day.Az, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Согласно решению, обязанности председателя Совета возложены на Самира Шарифова.
Отметим, что до этого председателем Совета был Али Ахмедов.
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