https://news.day.az/society/1725007.html В Азербайджане будет подготовлен законопроект "О статусе военнослужащих" Будет подготовлен законопроект "О статусе военнослужащих". Этот вопрос включен в план работы на весенней сессии 2025 года комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, сообщает Day.Az.
В Азербайджане будет подготовлен законопроект "О статусе военнослужащих"
Будет подготовлен законопроект "О статусе военнослужащих".
Этот вопрос включен в план работы на весенней сессии 2025 года комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, сообщает Day.Az.
Разработка проекта поручена отделу по государственному строительству, административному и военному законодательству.
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