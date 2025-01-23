https://news.day.az/society/1725007.html

В Азербайджане будет подготовлен законопроект "О статусе военнослужащих"

Будет подготовлен законопроект "О статусе военнослужащих". Этот вопрос включен в план работы на весенней сессии 2025 года комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, сообщает Day.Az.