Древняя мечеть с захоронениями в подвале

Мечеть Эмира Низамеддина, расположенная в поселке Амирджан в Баку, в подвале которой были обнаружены старинные захоронения, на данный момент не получает должного внимания и ухода.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər, данное историческое сооружение, окруженное каменной стеной, имеет многовековую историю, датируемую 1329-1330 годами. Согласно местным преданиям, мечеть была возведена на скале в эпоху Ширваншахов по указу Эмира Низамеддина Касрани.

Исследователи считают, что в начале XIX века подвал использовался как укрытие от войн и набегов, а позднее был превращен в склеп. Во время недавних исследований в нем были найдены гробницы и останки людей. После 1920 года захоронения были запрещены, и склеп был закрыт.

Местный житель Техран Гараюсифли сообщил, что в 2022 году Бакинская служба благоустройства провела капитальный ремонт исторического объекта, стараясь при этом сохранить его первоначальный вид. Однако существует еще ряд нерешенных проблем.

Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия заверила, что вопрос с подвалом мечети XIV века останется под пристальным вниманием.