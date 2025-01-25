Азербайджанская культура представлена в Лондонском университете Королевы Марии

В Лондонском университете Королевы Марии состоялась презентация азербайджанской культуры.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, информацию об этом распространило Азербайджанское общество университета. Мероприятие прошло в рамках информационной выставки, организованной для новых студентов университета.

Стенд Азербайджана на выставке был встречен с большим интересом. Были представлены книги об Азербайджане и Карабахе, национальные ковры и другие образцы, отражающие культуру нашей страны. Кроме того, участников мероприятия угостили сладостями, отражающими богатство азербайджанской кухни, в частности, пахлавой и шекербурой. Посетители выставки проявили интерес к нашей стране, получив возможность ознакомиться с культурой и историей Азербайджана.