Новый вид мошенничества в соцсетях в отношении безработных

В последнее время в социальных сетях участились случаи мошенничества, связанных с оформлением адресной социальной помощи для безработных. Злоумышленники размещают объявления, в которых обещают помощь в заключении официальных трудовых договоров и получении социальных выплат, передает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər.

Однако, как предостерегает руководитель департамента по связям с общественностью Государственного фонда социальной защиты Рашад Мехдили, подобные схемы приводят к хищению средств и персональных данных граждан.

Он отмечает, что для подачи заявления на адресную социальную помощь не требуется никаких дополнительных платежей. Вся информация о порядке оформления выплат представлена на официальных ресурсах Минтруда и соцзащиты населения (social.gov.az), а также Госфонда соцзащиты (dsmf.gov.az). На этих сайтах предусмотрена возможность подачи заявления в онлайн-режиме.

Рашад Мехдили призывает граждан полагаться исключительно на официальные источники и проявлять бдительность, чтобы не стать жертвами мошенников.