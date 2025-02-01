В районах Азербайджана наблюдалась туманная погода

В регионах Азербайджана зафиксирован туман.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в ряде районов наблюдался туман, в частности, в Сумгайыте, Бине, Кубе, Евлахе, Зардабе, Имишли, Сабирабаде, Джафархане, Билясуваре, Шамкире и Лерике. В условиях тумана видимость ограничивалась 200 метрами.

Минимальная температура воздуха составила в Баку и на Абшеронском полуострове +4°C, в равнинных районах - до +5°C, а в Нахчыванской АР и горных регионах зафиксированы морозы до -10°C.