Статистика раскрытия преступлений за сутки

За минувшие сутки сотрудники полиции раскрыли 33 преступления, зарегистрированных в этот день, а также 3 преступления, оставшихся нераскрытыми с предыдущих периодов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел, в результате оперативных мероприятий было задержано 62 человека, находящихся в розыске, включая 39 человек, разыскиваемых за долги. Все задержанные были переданы в соответствующие органы.

Кроме того, были выявлены 14 преступлений, связанных с наркотиками, а также 10 случаев, связанных с незаконным хранением и изъятием оружия и боеприпасов.

В общей сложности были задержаны 30 человек, подозреваемых в совершении преступлений.