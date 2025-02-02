Землетрясение на Каспии

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,2.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

"По данным бюро исследований землетрясений, в Каспийском море зафиксировано землетрясение", - говорится в сообщении.

Очаг подземных толчков, зафиксированных в 13:50 по бакинскому времени, находился на глубине 60 км.