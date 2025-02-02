https://news.day.az/society/1727227.html Землетрясение на Каспии В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,2. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана. "По данным бюро исследований землетрясений, в Каспийском море зафиксировано землетрясение", - говорится в сообщении.
Землетрясение на Каспии
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,2.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
"По данным бюро исследований землетрясений, в Каспийском море зафиксировано землетрясение", - говорится в сообщении.
Очаг подземных толчков, зафиксированных в 13:50 по бакинскому времени, находился на глубине 60 км.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре