Азербайджан стал ключевым сегментом транспортных проектов глобального масштаба

Агентству наземного транспорта Азербайджана (AYNA) удалось достичь в прошлом году рекордных показателей по ряду направлений транспортного сектора, что стало логическим итогом масштабной работы.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend сказал председатель правления Агентства Анар Рзаев.

Анар Рзаев отметил, что любые реформы, проекты, решения - это итог колоссального труда, долгосрочных обсуждений и анализа.

"Все, что сейчас является предметом обсуждения, связано не с решением за небольшой срок во что бы то ни стало кардинально изменить устоявшуюся систему, а с долгосрочной стратегией развития, заложенной намного раньше, примерно два десятилетия назад, и последовательным выполнением задач, поставленных главой государства еще на заре этих масштабных реформ, охватывающих все сферы жизни республики. Именно тогда принимались решения о коренной модернизации транспортной системы республики, в том числе столицы, ведь это шаги, нацеленные на перспективу превращения страны в эффективный хаб с рациональным использованием ее выгодного географического положения и транзитных возможностей. Сегодня мы видим плоды этой дальновидной политики, когда Азербайджан стал ключевым сегментом многочисленных транспортных проектов глобального масштаба, связывающих регионы и континенты.

В рамках проделанной за эти годы работы совершенствованию дорожно-транспортной инфраструктуры Баку уделялось особое внимание, ведь стремительное социально-экономическое развитие, растущая деловая активность, создание предприятий и учреждений, открытие рабочих мест предполагают и массовую мобильность в столичной агломерации.

Конечно, жизнь не стоит на месте, и если реализованные за эти годы проекты для улучшения транспортной инфраструктуры города помогли решить многие актуальные на тот период вопросы, включая разгрузку большинства улиц и проспектов путем строительства новых дорог и развязок, то теперь трансформация городской мобильности предполагает решение и иных задач, среди которых повышение эффективности общественного транспорта на фоне сокращения поездок на личных автомобилях и такси, создание условий для развития микромобильности и расширения пешеходных зон, в том числе для пропаганды здорового образа жизни и формирования комфортной городской среды. Это путь, который прошли многие передовые города мира", - сказал Рзаев.

По его словам, на основе детального анализа с участием местных и иностранных специалистов профильных структур были разработаны проекты и программы, реализация которых помогла решить часть краткосрочных вопросов, а работа над другими направлениями и выполнением намеченных на перспективу задач продолжается.

Анар Рзаев также сказал, что удалось рекордных показателей по ряду направлений транспортного сектора.

"Нам удалось достичь в прошлом году рекордных показателей по ряду направлений транспортного сектора, что стало логическим итогом масштабной работы. Достаточно только отметить, что в результате увеличения числа лиц, пользующихся автобусами, в 2024 году в Баку было перевезено 476 млн. пассажиров, а это на 28 млн. больше по сравнению с 2023 годом. В целом, в минувшем году пассажироперевозки по столице и пригородам увеличились на 9% и составили 518 млн. человек. При этом перевозки автобусами BakuBus выросли на 20% или на 148 млн. человек.

Это стало возможным в силу многих факторов, в том числе благодаря оптимизации системы общественного транспорта, созданию, последовательному расширению и увязке специальных полос движения на улицах столицы. Проведенные нашими специалистами мониторинги показывают, что средняя скорость движения автобусов на этих полосах выросла с 18 км/ч до 22 км/ч, время следования на некоторых улицах сократилось на 12, а на других и вовсе на 22 минуты. То есть, на большинстве маршрутов удалось значительно сократить интервал, из-за которого мы раньше получали немало жалоб, существенно возросло число пассажиров. Как вы понимаете, за всей этой статистикой стоит очень важный фактор - растущее доверие пассажиров к общественному транспорту. Постепенно приходит понимание, что автобусами можно гораздо быстрее добраться до пункта назначения, не думая о необходимости следить за дорожной обстановкой, поиске мест для парковки и других проблемах, с которыми сталкиваются водители частных автомобилей. В последнее время даже заядлые любители поездок на машине стали чаще ездить на автобусах, особенно на короткие и средние расстояния. Нам не на словах, а на деле удалось добиться удовлетворенности граждан. Значительную роль в повышении эффективности автобусных полос сыграло также совершенствование законодательства, что практически свело случаи выезда на эти полосы других участников движения к минимуму", - сказал председатель правления Агентства.

Он также привел статистику по установленным автобусным полосам в Баку:

"В настоящее время в соответствии с новой маршрутной сетью специальные полосы общей протяженностью 112 км охватывают почти 40 столичных улиц и проспектов, а движущиеся по ним автобусы каждый день перевозят около 900 тысяч пассажиров. Но это, конечно, не предел и наши специалисты продолжают работу над проектами по расширению сети автобусных полос".

Анар Рзаев затронул и тему закупки новых автобусов и открытие новых маршрутов.

"Обновление автобусного парка - одна из первостепенных задач. Новые автобусы, использующие экологически чистые технологии, очень комфортабельны, бесшумны и максимально удобны для пассажиров. Согласитесь, что недавно запущенные на линии 160 электробусов гармонично вписываются в меняющийся облик города. Даже их цвет словно является дополнительным аргументом в пользу приверженности нашей страны "зеленой" повестке. Отрадно, что частные компании-перевозчики в поддержку этой тенденции также закупили 85 автобусов на экологически чистых технологиях и постепенно вводят их в эксплуатацию. В нынешнем году эти компании планируют дополнительно доставить более 100 новых автобусов. Кроме того, отремонтированы и возвращены в эксплуатацию более двух сотен автобусов и теперь их парк достиг рекордной отметки в 2160 единиц. В ближайшей перспективе мы намерены довести этот показатель до 2500 автобусов. Новые автобусы оснащаются валидаторами для безналичной оплаты, что ускоряет процесс дальнейшей цифровизации услуг. К слову, по итогам 2024 года доля этой формы оплаты составила 77,5%.

Что же касается создания новых маршрутов, то этот процесс продолжается на основе анализов, проводимых нашими специалистами в целях оптимизации. Цель - сделать так, чтобы маршрутная сеть охватывала как можно большую часть населения. В минувшем году было запущено более десятка новых маршрутов, в том числе два, соединяющих станции метро "20 Января" и "Автовокзал" с Сумгайытом, автобусы которых ежедневно перевозят в общей сложности более 12 000 пассажиров, а время в пути в одну сторону занимает примерно полчаса. С учетом многочисленных обращений жителей поселка Сарай запущен также новый регулярный маршрут из этого населенного пункта до станции метро "20 Января". Теперь автобусами четырех маршрутов, следующих в Сумгайыт и Сарай, каждый день перевозятся более 25 тысяч пассажиров. Это очень востребованные направления.

Улучшению мобильности послужил и ввод в эксплуатацию в прошлом году трех новых хабов - перед станциями метро "Гянджлик" и "28 Мая", а также у южного выхода станции "Кёроглу". Два последних - мультимодальные, включающие железную дорогу, метро и автобусные остановки", - сказал он.

Комментируя изменения в сфере услуг такси, Анар Рзаев отметил, что все эти кардинальные реформы - результат решительных, эффективных мер регулирования и цифровизации механизмов контроля, позволивших навести порядок в области предоставления услуг такси.

"Во-первых, жесткие требования законодательства о запрете использования в качестве такси автомобилей старше 15 лет помогли избавить город от порождающей заторы и буквально разваливающейся на ходу автотехники, на смену которой пришли новые, преимущественно гибридные и электромобили одного цвета, а именно белого. 35% получивших разрешительные документы автомобилей такси - 2020-2024 гг. выпуска, что положительно сказывается на экологической ситуации. Во-вторых, к организуемым нашим агентством тренингам привлечены около 35 тысяч водителей, часть из которых приступила к работе только после успешной сдачи экзамена и получения специальной карты и удостоверения. Это помогло значительно повысить качество и культуру обслуживания и практически положить конец случаям неэтичного поведения. Кроме того, продолжается процесс расширения сети специальных стоянок такси в некоторых частях города. В настоящее время идет работа над определением наиболее эффективных для этого мест", - сказал Анар Рзаев.

Председатель правления Агентства также рассказал о работе над улучшением условий использования микромобильных средств.

"Именно создаваемая ускоренными темпами инфраструктура стала локомотивом столь стремительного роста популярности средств микромобильности в нашем городе. Кроме того, усовершенствовано законодательство в этой сфере, определены такие понятия как малое электрическое транспортное средство и их операторы, на светофорах установлены "велосипедные" секции, приняты другие меры. То есть, применен комплексный подход. А ведь это - не только альтернативный транспорт для поездок на небольшие расстояния, но и здоровый образ жизни, и чистый воздух.

Наши специалисты продолжают работу над улучшением условий использования микромобильных средств. Этот процесс включает не только расширение сети велосипедных дорожек, нанесение горизонтальной разметки, но и установку дорожных знаков и уже упомянутых специальных секций на светофорах. Кроме того, в различных частях столицы создаются парковки для велосипедов, в минувшем августе запущена услуга аренды и мобильное приложение, значительно сказавшиеся на повышении их доступности. Успешно продолжается недавно начавшийся процесс создания парковочных мест для электросамокатов. Количество сдаваемых операторами в аренду средств составило 4760 единиц, 3860 из которых составили скутеры, 700 - велосипеды и 200 - электровелосипеды. С каждым днем все больше людей пользуются и личными средствами микромобильности. Статистика свидетельствует о постоянном росте их популярности. В период с сентября по декабрь операторы микромобильности получили 850 944 заказа и этими средствами преодолено 2 244 302 км. Это огромные цифры. Представьте себе, что относительно недавно столь большое расстояние покрывалось только лишь автомобилями. Другими словами, использование средств микромобильности положительно влияет на трафик в центре города.

Хочу также отметить очень важный момент: городской транспорт - это колоссальных размеров живой организм, который постоянно находится в движении, развитии, поэтому процесс его усовершенствования, модернизации не прекращается никогда. Возможна лишь некоторая передышка между одним этапом обновления и другим. По этой причине, работа наших специалистов совместно с коллегами из других профильных структур практически непрерывна. Наверняка, во время нашей следующей беседы мы будем оперировать уже другими цифрами и статистическими показателями", - отметил Анар Рзаев.